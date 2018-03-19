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Новий глава МЗС Німеччини проти визнання окупації Криму "обхідними шляхами"

НовиниПолітика    19.03.2018 - 13:10
Фото: Хайко Маас (bmjv.de)
Фото: Хайко Маас (bmjv.de)

Глава МЗС Німеччини обіцяє не змінювати позицію щодо окупованого Криму

Новий міністр закордонних справ Німеччини Хайко Маас назвав "неприйнятним" проведення виборів президента Росії в анексованому Криму і заявив, що Німеччина не планує міняти своєї позиції. Про це він заявив у понеділок, 19 березня, перед початком зустрічі глав МЗС країн-членів ЄС в Брюсселі, передає DW.

Так, Маас згадав про четверту річницю анексії Криму, яка припала на неділю, 18 березня, і підкреслив, що Німеччина і надалі буде вважати її такою, що відбулася всупереч принципам міжнародного права.

Він заявив, що в цьому Німеччина не планує міняти своєї позиції, додавши, що жодним чином не буде підтримувати будь-які спроби "легітимізувати" анексію Криму Росією "обхідними шляхами".

Коментуючи вибори в Росії, Маас зазначив, що його не здивував ні результат, ні обставини голосування. За його словами, тут не може бути мови про "чесну політику конкуренції в усіх аспектах".

Глава МЗС Німеччини, також запевнив у збереженні підтримки Берліном чинної української влади, проте зазначив, що німецька сторона і надалі буде вимагати від Києва продовження процесу реформ.

Нагадаємо, президент Петро Порошенко розраховує на підтримку України з боку нового німецького уряду.

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Теги: Крим, Германия
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