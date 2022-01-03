Новий голова МЗС Німеччини відвідає Вашингтон. Там обговорить ситуацію навколо України

Голова Міністерства закордонних справ Німеччини Анналена Бербок відвідає Вашингтон. Там вона проведе переговори з держсекретарем США Ентоні Блінкеном та іншими політиками.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Reuters.
Її робочий візит запланований на середу, 5 січня. Вона зустрінеться з держсекретарем Ентоні Блінкеном та іншими політиками. Сторони обговорять "майбутній діалог з Росією", зовнішню політику, питання клімату та зміцнення демократій.
Зокрема, у порядку денному - російська агресія проти України.
Нагадаємо, голова комітету з розвідки Палати представників Конгресу США також заявив, існує висока ймовірність того, Росія вторгнеться в Україну, але стримати від цього президента РФ Путіна зможуть лише "небачені санкції".
Додамо, президент США Джо Байден провів телефонні переговори з президентами Володимиром Путіним і Володимиром Зеленським.