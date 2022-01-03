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Новий голова МЗС Німеччини відвідає Вашингтон. Там обговорить ситуацію навколо України

Автор: Анастасія Рокитна

Голова Міністерства закордонних справ Німеччини Анналена Бербок відвідає Вашингтон. Там вона проведе переговори з держсекретарем США Ентоні Блінкеном та іншими політиками.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Reuters.

Її робочий візит запланований на середу, 5 січня. Вона зустрінеться з держсекретарем Ентоні Блінкеном та іншими політиками. Сторони обговорять "майбутній діалог з Росією", зовнішню політику, питання клімату та зміцнення демократій.

Зокрема, у порядку денному - російська агресія проти України.

Нагадаємо, голова комітету з розвідки Палати представників Конгресу США також заявив, існує висока ймовірність того, Росія вторгнеться в Україну, але стримати від цього президента РФ Путіна зможуть лише "небачені санкції".

Додамо, президент США Джо Байден провів телефонні переговори з президентами Володимиром Путіним і Володимиром Зеленським.

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