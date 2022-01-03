Новый глава МИД Германии посетит Вашингтон. Там обсудит ситуацию вокруг Украины

Глава Министерства иностранных дел Германии Анналена Бербок посетит Вашингтон. Там она проведет переговоры с госсекретарем США Энтони Блинкеном и другими политиками.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на Reuters.

Ее рабочий визит запланирован на среду, 5 января. Она встретится с госсекретарем Энтони Блинкеном и другими политиками. Стороны обсудят "предстоящий диалог с Россией", внешнюю политику, вопросы климата и укрепление демократий.

В частности, в повестке дня - российская агрессия против Украины.