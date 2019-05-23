Полторак представив нового начальника Генштабу ЗСУ

Фото: Руслан Хомчак (Twitter/24tv.ua)

Полторак відзначив бойовий досвід Хомчака та побажав йому успіхів на посаді

Міністр оборони України Степан Полторак зранку у четвер, 23 травня, представив колективу військовослужбовців нового начальника Генерального штабу Збройних сил України Руслана Хомчака. Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Полторак вручив Хомчаку відповідне посвідчення та побажав йому успіхів та перемог на новій посаді, відзначивши бойовий досвід нового керівника Генштабу.

"Руслан Борисович точно не є новою людиною для Збройних сил. Він пройшов службу на всіх командних посадах, починаючи від командира взводу. Він дуже добре знає проблеми, знає над чим потрібно працювати і в мене немає сумніву в тому, що якість виконання нових завдань буде нарощуватися, ефективність підвищуватися і Збройні сили будуть готові до виконання завдань, які визначені законодаством" - сказав Полторак.

Він зазначив, що перед новим начальником Генштабу стоїть багато завдань, перш за все - відсіч збройної агресії з боку Російської Федерації.

Також міністр оборони подякував попереднику Хомчака - Віктору Муженку - за його роботу у Генштабі у "найважчий час для України".

"Він взяв величезний тягар за долю Збройних сил і за долю нашої країни", - сказав він.

Нагадаємо, 21 травня 2019 президент України Володимир Зеленський призначив Руслана Хомчака начальником Генерального штабу - Головнокомандувачем Збройних сил України.

Зеленський призначив Руслана Хомчака начальником Генерального штабу - Головнокомандувачем Збройних сил України.

Додамо, що вранці 20 травня Полторак заявив, що написав заяву про відставку вранці 20 травня. Після цього президент України Володимир Зеленський викликав до себе на консультації. За результатами зустрічі було вирішено, що Степан Полторак очолюватиме Міністерство оборони України до рішення Верховної Ради про його відставку.

Зазначимо, одразу після церемонії інаугурації новообраному президенту Володимиру Зеленському присягнуло на вірність командування Збройних сил України.