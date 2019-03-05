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Новий генпрокурор США не буде брати самовідвід у справі по втручанню РФ у вибори


Таке рішення Барр прийняв після дискусії з чиновниками Мін'юсту

Новый генеральный прокурор Соединенных Штатов Америки Уильям Барр решил не брать самоотвод в надзоре за делом о вмешательстве России в американские выборы президента 2016 года. Об этом заявила пресс-секретарь Минюста США Керри Купек, сообщает РБК-Украина со ссылкой на AP.

Соответствующее решение Барр принял после дискуссии с чиновниками Минюста, которые рассматривают вопрос этики.

"Согласно советам (чиновников, которые рассматривают вопросы этики, - ред.), генпрокурор Барр решил не брать самоотвод (по делу о российском вмешательства, - ред.)", - прокомментировала Купек.

Так, при рассмотрении его кандидатуры в американском Сенате некоторые представители Демократической партии призвали Барра взять самоотвод по делу о российском вмешательстве после того, как нашли записку новоназначенного генпрокурора.

Так, в записке, адресованной Белому дому, он раскритиковал то, каким образом спецпрокурор Роберт Мюллер вел расследование о вмешательстве Москвы в президентские выборы в 2016 году. В Сенате Барр заявил, что примет окончательное решение после консультации с чиновниками Минюста, которые занимаются вопросами этики.

Напомним, в феврале Сенат Соединенных Штатов Америки проголосовал за выдвижение Уильяма Барра на пост генерального прокурора страны.

Как писало РБК-Украина, в конце февраля в Минюсте США опровергли завершение Мюллером дела о вмешательстве в выборы США.

Добавим, в начале февраля еще один прокурор, который работал с Мюллером по расследованию вмешательства России в президентские выборы в США в 2016 году, покинул команду. Так, Скотт Мейслер стал четвертым из всей команды, кто покинул ее.

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