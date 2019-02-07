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Ще один прокурор по справі про втручання РФ у вибори США покинув команду Мюллера

Новини » Політика    07.02.2019 - 06:35
Ще один прокурор по справі про втручання РФ у вибори США покинув команду Мюллера
Фото: Роберт Мюллер (з відкритих джерел)

Команду Мюллера покинув Скотт Мейслер

Ще один прокурор, який працював з Робертом Мюллером з розслідування втручання РФ у президентські вибори в США в 2016 році, залишив команду. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Так, Скотт Мейслер став четвертим з усієї команди, хто покинув її.

Повідомляється, що вихід Мейслера говорить про те, що розслідування наближається до кінця.

29 січня виконуючий обов'язки міністра юстиції США Метью Уітекер також заявив, що розслідування спецпрокурора Роберта Мюллера близько до завершення.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Спецкомітет з розвідки Палати представників Конгресу США проголосувала за передачу спеціальному прокурору Роберту Мюллеру показань свідків по справі про втручання Росії в американські президентські вибори.

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