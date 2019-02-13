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Сенат США схвалив кандидатуру Барра на посаду генпрокурора

Новини » Політика    13.02.2019 - 05:25
Сенат США схвалив кандидатуру Барра на посаду генпрокурора
Фото: Вільям Бар (twitter.com/truthout)

За запропонованого Трампом кандидата проголосували 55 сенаторів

Сенат Сполучених Штатів Америки проголосували за висунення Вільяма Барра на посаду генерального прокурора країни. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times.

За висунення Барра, кандидатуру якого запропонував президент США Дональд Трамп, проголосували 55 сенаторів, проти - 44.

Як зазначає видання, єдиним республіканцем, який проголосував проти висунення Барра, був сенатор від штату Кентуккі Ренд Пол.

Нагадаємо, на початку листопада президент США Дональд Трамп звільнив з посади прокурора і глави Міністерства юстиції Джеффа Сешнса і призначив виконуючим обов'язки Метью Вітакера. Сам Сешнс повідомив, що написав про звільнення і заявив, що робить це на прохання президента США. Після цього Трамп вніс до Сенату на затвердження кандидатуру Вільяма Барра на посаду генерального прокурора.

Водночас заступник генерального прокурора США Рід Розенштейн повідомив президенту США Дональду Трампу про свої наміри піти з Міністерства юстиції, коли Вільям Бар вступить на посаду.

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