Вартість біткоїна впала до рівня минулого вересня: що сталося

У п'ятницю, 7 січня, курс біткоїна досягнув рівня вересня 2021 року. Вартість криптовалюти продовжила падати та опустився нижче 42 тисячі доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

Біткоїн втратив у вартості 4,9%, дійшовши до позначки 41 008 доларів. Разом з біткоїном впала й інша криптовалюта - Ethereum, але на 9% - до 3 127 доларів. Це також найнижчий рівень з 30 вересня 2021 року.

Як пояснюють в Bloomberg, падіння відбулось після того, як протоколи грудневого засідання ФРС США вказали на ймовірність більш раннього та швидкого підвищення процентної ставки, ніж очікувалось. Також на курс криптовалют вплинула ситуація в Казахстані.