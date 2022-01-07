ru ua
Пт, 07 січня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Вартість біткоїна впала до рівня минулого вересня: що сталося

Новость на русском →
П'ятниця 07 січня 2022 17:29
Вартість біткоїна впала до рівня минулого вересня: що сталося Фото: курс біткоїна різко обвалився (Getty Images)
Автор: Дмитро Левицький

У п'ятницю, 7 січня, курс біткоїна досягнув рівня вересня 2021 року. Вартість криптовалюти продовжила падати та опустився нижче 42 тисячі доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Біткоїн втратив у вартості 4,9%, дійшовши до позначки 41 008 доларів. Разом з біткоїном впала й інша криптовалюта - Ethereum, але на 9% - до 3 127 доларів. Це також найнижчий рівень з 30 вересня 2021 року.

Як пояснюють в Bloomberg, падіння відбулось після того, як протоколи грудневого засідання ФРС США вказали на ймовірність більш раннього та швидкого підвищення процентної ставки, ніж очікувалось. Також на курс криптовалют вплинула ситуація в Казахстані.

Нагадаємо, курс біткоїна почав падати на тлі протестів в Казахстані.

Як писало РБК-Україна, на Казахстан припадає 18,1% хешрейту біткоїну.

Читайте РБК-Україна в Google News
Біткоін
NEWS
Франція та Німеччина ініціювали зустріч лідерів "Нормандії" найближчими тижнями, - Макрон
Франція та Німеччина ініціювали зустріч лідерів "Нормандії" найближчими тижнями, - Макрон
DAILY
Протести, звільнення Назарбаєва і російський десант. Питання та відповіді про кризу в Казахстані
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Протести, звільнення Назарбаєва і російський десант. Питання та відповіді про кризу в Казахстані