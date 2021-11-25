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ВООЗ скликає екстрену нараду для обговорення нового варіанту COVID

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Четвер 25 листопада 2021 19:53
ВООЗ скликає екстрену нараду для обговорення нового варіанту COVID Фото: глава ВООЗ Тедрос Аданом Гебреисус (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Всесвітня організація охорони здоров'я скликала екстрену нараду для обговорення нового варіанту коронавірусу, вперше виявленого в Південній Африці і Ботсвані. Передбачається, що новий штам поширюється швидше, ніж вважалося раніше.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times.

Зустріч відбудеться в п'ятницю, 26 листопада, на ній буде обговорюватися так званий варіант B.1.1.529 Sars-Cov-2.

Директор Центру епідемічного реагування та інновацій в Південній Африці Туліо де Олівейра заявив, що він "стурбований" і що він обговорював новий варіант з чиновниками ВООЗ на початку цього тижня, які вирішили скликати надзвичайну нараду.

За його оцінкою, близько 90% нових випадків захворювання в південноафриканському регіоні Гаутенг, в який входить Йоганнесбург, викликані новим варіантом.

"Будь-який новий варіант, здатний ухилятися від вакцин або поширюватися швидше, ніж" Дельта", може стати серйозною проблемою на шляху виходу світу з пандемії", - заявив він.

Нагадаємо, раніше вчені з Британії попередили про появу нового варіанту коронавірусу, який може бути небезпечніше всіх відомих штамів, включаючи "Дельту".

Крім того, у ПАР виявили близько 100 зразків нового варіанту коронавірусу.

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