Новим заступником секретаря РНБО може стати Сергій Кривонос

Кривоноса можуть призначити заступником секретаря Ради національної безпеки та оборони України

Сергея Кривоноса могут назначить заместителем секретаря СНБО Украины. Об этом РБК-Украина сообщили источники в АП.

Отметим, что ранее кандидат в президенты Украины на выборах 2019 Сергей Кривонос заявил о снятии своей кандидатуры в пользу действующего президента Петра Порошенко.

Напомним, 4 марта президент Украины Петр Порошенко уволил Олега Гладковского с должности первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны после расследования журналистов "Наші гроші" о коррупции в оборонной сфере.

В расследовании журналистов программы Bihus.info говорилось, что заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Олег Гладковский, его сын Игорь с одним из действующих директоров "Укроборонпрома" Павлом Букиным являются участниками схемы по хищению в оборонном комплексе Украины.

Расследователи утверждают, что Олег Гладковский является близким другом президента, а еще один участник схем Виталий Жуков, который уволился из "Укроборонпрома" в 2014 году, имел доступ к графику производства и потребностей заводов и договаривался о цене.

Тогда в "Укроборонпроме" заявили, что журналистское расследование содержит манипуляции. А информация о причастности Гладковского и руководства концерна к хищениям взята из закрытых данных уголовных дел.