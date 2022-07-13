Новим куратором Путіна по Донбасу може стати фанат ядерної зброї, - "Медуза"

За інформацією журналістів, Рогозін може зайняти пост глави адміністрації президента. З 2016 року цю посаду обіймає Антон Вайно.

При цьому не виключається, що Рогозін може стати помічником Володимира Путіна, в такому випадку він отримає посаду кремлівського куратора так званих "ДНР" і "ЛНР".

Російські джерела в коментарі ЗМІ підтверджують, що Рогозін подобається Путіну і той готовий дати йому навіть віце-прем'єрську посаду.

"Президент його любить - і давно", - сказало одне з джерел.

Хто такий Дмитро Рогозін?

Політична кар'єра Рогозіна почалася ще в 1980-х роках. Він працював у міжнародних представництвах, а після розпаду СРСР двічі був депутатом Держдуми. У 2008 році Рогозін обіймав посаду представника Росії при НАТО, а також працював в уряді. Вже у 2018 році Путін віддав йому пост глави "Роскосмосу".

Рогозін відрізняється своїми "патріотичними" виразами через що, за даними ЗМІ, знаходиться у фаворі у глави Кремля. Зокрема, після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Рогозін неодноразово погрожував ядерною зброєю.

У своєму Twitter він пригрозив американському підприємцю Ілону Маску за те, що він передає українським військовим обладнанням супутникового інтернету Starlink.

Також Рогозін погрожував Болгарії, Румунії та Чорногорії ракетним ударом через те, що ці країни закрили небо для літака глави МЗС Сергія Лаврова.

Крім того, він неодноразово в публічному просторі ображав президента України Володимира Зеленського та інших українських чиновників і політиків.