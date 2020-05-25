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У нових iPhone знайшли уразливість

Новини » Hi-tech     25.05.2020 - 18:59
У нових iPhone знайшли уразливість
Фото: Apple (УНІАН)

Мова йде про свіжу версію iOS

Група хакерів знайшла в новій iOS уразливість, яка дає змогу змінювати та встановлювати програми на iPhone без обмежень. Вони розробили та випустили джейлбрейк.

Про це повідомляє Wired.

Мова йде про свіжу версію iOS, яка вийшла 20 травня. Хакери з Unc0ver виявили уразливість, яка дозволяє встановити джейлбрейк на всі пристрої під управлінням iOS, починаючи з версії 11.0 і до 13.5 включно. Це дозволить змінювати та встановлювати програми без обмежень Apple.

При цьому хакери не уточнили, яку саме уразливість в iOS вони використали для створення цього інструменту.

Нагадаємо, раніше Apple перенесла частину виробництва з Китаю до В'єтнаму, де будуть виробляти навушники AirPods Pro.

Також РБК-Україна писало, що Apple спільно з Google вирішили запустити додаток, який дозволить вказувати можливі контакти користувача.

Крім цього, Apple відновлює роботу мережі власних магазинів - близько 100 фірмових точок відкриються по всьому світу.

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Автор: Максим Зайченко

Теги Новини України AppleiPhone
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