Apple перенесла частину виробництва з Китаю до В'єтнаму

Фото: Apple (УНІАН)

Зокрема, у В'єтнамі будуть виробляти навушники AirPods Pro

Американська корпорація Apple вирішила перенести частину свого виробництва з Китаю до В'єтнаму. Йдеться про виготовлення бездротових навушників.

Про це повідомляє видання The Verge.

Наголошується, що один зі співробітників видання купив нові AirPods Pro, на яких було зазначено, що навушники зроблені у В'єтнамі. Подібні історії розповідали користувачі форуму MacRumors.

Поки неясно, який відсоток AirPods Pro переводиться до В'єтнаму і чи планує Apple випускати більше продуктів у цій країні. На запит The Verge щодо коментаря цієї ситуації Apple не відповіла.

Відомо, що Apple збирає більшу частину своєї продукції в Китаї. Але компанія проявила інтерес і навіть зробила значні іноземні інвестиції для диверсифікації виробництва.

Почасти це пов'язано з наслідками пандемії COVID-19, а також триваючої торгової війни між США і Китаєм, яка ввела тарифи на деякі продукти і компоненти Apple і чинила тиск на лобістські зусилля генерального директора Тіма Кука з адміністрацією Трампа. Ще в 2017 році Apple почала збирати деякі моделі iPhone та в Індії.

У липні минулого року Nikkei повідомив, що Apple розглядає питання про перенесення частини виробництва до В'єтнаму через торговельної війни.

Нагадаємо, Apple спільно з Google вирішили запустити додаток, яке дозволить вказувати можливі контакти користувача.

Раніше стало відомо, що Apple відновлює роботу мережі власних магазинів - близько 100 фірмових точок були відкриті по всьому світу.

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Автор: Виталия Мазур