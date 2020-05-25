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В новых iPhone нашли уязвимость

Новости » Hi-tech     25.05.2020 - 18:59
В новых iPhone нашли уязвимость
Фото: Apple (УНИАН)

Речь идет о свежей версии iOS

Группа хакеров нашла в новой iOS уязвимость, которая дает возможность настраивать и устанавливать приложения на iPhone без ограничений. Они разработали и выпустили джейлбрейк.

Об этом сообщает Wired.

Речь идет о свежей версии iOS, которая вышла 20 мая. Хакеры из Unc0ver обнаружили уязвимость, которая позволяет установить джейлбрейк на все устройства под управлением iOS, начиная с версии 11.0 и до 13.5 включительно. Это позволит настраивать и устанавливать приложения без ограничений Apple.

При этом хакеры не уточнили, какую именно уязвимость в iOS они использовали для создания этого инструмента.

Напомним, ранее Apple перенесла часть производства из Китая во Вьетнам, где будут производить наушники AirPods Pro.

Также РБК-Украина писало, что Apple совместно с Google решили запустить приложение, которое позволит указывать возможные контакты пользователя.

Кроме этого, Apple возобновляет работу сети собственных магазинов - около 100 фирменных точек откроются по всему миру.

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Автор: Максим Зайченко

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