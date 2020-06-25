Нові спалахи коронавірусу сталися у 30 країнах ЄС

Всесвітня організація охорони здоров'я стурбована зростанням захворюваності на COVID-19 у Європейському регіоні. За останні тижні спалахи коронавірусу відбулися у 30 країнах Європи.

Про це повідомляє BBC.

За словами директора регіонального бюро ВООЗ в Європі Ханса Клюге, в 11 країнах, включаючи Україну, прискорена передача вірусу призвела до "значного відродження" епідемії.

"В 30 країнах Європи за останні два тижні збільшилося число нових випадків. В 11 з цих країн прискорена передача призвела до дуже значного відродження, яке, якщо його не зупинити, знову поставить системи охорони здоров'я на межу", - заявив Клюге.

Такими країнами ВООЗ вважає Вірменію, Швецію, Молдову, Північну Македонію, Азербайджан, Казахстан, Албанію, Боснію і Герцеговину, Киргизстан, Косово і Україну.

На думку Клюге, Польща, Німеччина, Іспанія та Ізраїль швидко відреагували на спалахи коронавірусу і взяли ситуацію під контроль.

Водночас, ВООЗ прогнозує спад захворюваності в більшості озвучених країн до кінця літа.

"Але ми дійсно повинні підготуватися до осені, коли COVID-19 може зіткнутися з сезонним грипом, пневмонією та іншими захворюваннями, тому що у підсумку вірус досі активно циркулює серед людей, і поки немає жодного ефективного лікування, ніякої ефективної вакцини", - резюмував Клюге.

Нагадаємо, вчора спалах коронавірусу зафіксували на німецькому м'ясокомбінаті, там заразилися понад 1700 працівників.

Спалахи інфекції регулярно відбуваються і в Україні, зокрема, в освітніх закладах, а також ресторанах та супермаркетах.

Сьогодні в Україні зафіксували черговий добовий антирекорд виявлених випадків коронавірусу: заразилися майже 1000 осіб.