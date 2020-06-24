Спалах коронавірусу на м'ясокомбінаті у Німеччині: заразилися понад 1700 осіб

Фото: дезінфекція вулиць (РБК-Україна)

У двох німецьких округах посилили карантин: знову закриті музеї, школи і дитячі садки

Кількість заражених коронавірусом на найбільшому німецькому м'ясокомбінаті компанії Tönnies перевищила 1700 осіб. Всього на заводі працює 7 тисяч співробітників.

Про це повідомляє DW.

М'ясокомбінат розташований на заході Німеччини в окрузі Ґютерсло і є одним з найбільших у Європі. Тиждень тому кількість позитивних тестів серед співробітників становила кілька сотень, на цей час відомо про зараження щонайменше 1700 осіб.

Спалах на м'ясокомбінаті є найбільшим з моменту ослаблення карантину в Німеччині. При критичній нормі в 50 заражених на 100 тисяч населення в окрузі Ґютерсло цей показник збільшився до 338 на 100 тисяч жителів.

На думку німецьких вірусологів, на м'ясокомбінаті ідеальні умови для поширення коронавірусу.

"В охолоджених цехах, в яких обробляються туші, люди працюють пліч-о-пліч, дотримуватися визначеної дистанції у півтора метри практично неможливо. До того ж, через шум працівники, аби почути один одного, змушені кричати, що різко підвищує концентрацію аерозолю в повітрі, що видихається, адже коронавірус передається саме повітряно-крапельним шляхом. Низькі ж температури підвищують його стійкість", - зазначає видання.

Наразі точно невідомо, скільки контактних осіб спілкувалися з зараженими працівниками комбінату. У двох округах - Варендорфі і Ґютерсло, посилили карантин: знову закриті музеї, школи та дитячі сади, а жителям забороняють збиратися групами понад двоє людей.

Нагадаємо, у травні спалах коронавірусу сталася на ще одному німецькому м'ясокомбінаті, там заразилися мінімум 200 осіб.

Спалахи інфекції регулярно відбуваються і в Україні, зокрема, в освітніх закладах, а також ресторанах та супермаркетах.

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Автор: Роман Калиниченко