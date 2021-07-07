Нові тарифи УЗ принесуть до 18-20 млрд грн на рік, - Кубраков

Нова тарифна політика на залізничні вантажоперевезення дозволить залучити до бюджету додатково 18-20 млрд на рік.
Про це заявив міністр інфраструктури Олександр Кубраков.
За його словами, нова тарифна політика дозволить УЗ залучити додатково 2 млрд грн в цьому і 10 млрд грн в наступному році.
Мінінфраструктури також заявляє, що в новій тарифній політиці розглядатиме позиції всіх сторін - у тому числі громадськості.
Так, наприклад, українські аграрії наполягають на більш жорстких заходах, ніж ті, що були оприлюднені в проект наказу про зміну коефіцієнтів, що використовуються для формування тарифів на перевезення вантажів.
Йдеться про ще більші тарифні ставки, і наповнення бюджету вразливі шляхом основних користувачів української залізниці.
"Це рекордне збільшення тарифів. Вперше мова йде не про індексацію тарифів, а про зближення класів. Це дозволить вже в цьому році "Укрзалізниці" залучити додаткові 2 млрд грн, а в наступному - рекордні 10 млрд грн", - поясни Кубраков.
При цьому, за його словами, представники галузевої громадськості наполягають на ще більшій уніфікації тарифів.
"Сьогодні ми отримали перші листи від громадськості, які наполягають на ще більшій уніфікації і беззбитковості перевезень вантажів, що дозволить залучати щорічно до 18-20 млрд грн. Ми чуємо аграріїв і розуміємо, що основний обсяг вантажоперевезень - це руда і вугілля. Виходячи з цього ми і будемо вибудовувати нову тарифну політику", - підкреслив він, додавши, що остаточне рішення про ставки тарифів буде прийнято за результатами громадського обговорення.
У поточному році УЗ збирає наростити дохід від вантажоперевезень до 72 млрд грн.
Нагадаємо, вчора Міністерство оприлюднило для обговорення проект наказу про зміну коефіцієнтів. Міністерство пропонує поступово збільшити тарифи на перевезення групи вантажів першого тарифного класу на 8% з 1 вересня 2021 року, а з 1 січня 2022 року збільшити їх ще на 20,4%.
Також пропонується збільшити тарифи на перевезення вантажів другого тарифного класу на 8% з 1 вересня 2021 року і ще на 6,5% з 1 січня 2022 року.
Раніше повідомлялося, що УЗ закінчила 2020 рік зі збитком в 11,6 млрд грн.
Президент Володимир Зеленський повідомляв про необхідності вивести УЗ з беззбиткового стану. "Ми знову міняємо, тиснемо, всі тиснуть, щоб змінити керівництво УЗ. Це буде постійно, поки не прийде керівник, який змінить всі ланки - від середньої, вищої до нижчої", - додав він.
За його словами, "Укрзалізниця" - стратегічна компанія, але треба думати, як мати там партнерство з приватними інвесторами.