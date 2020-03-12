Нові випадки коронавірусу в Україні: з'явилися подробиці

В Україні нові випадки коронавірусу зафіксували у жінки, яка напередодні повернулася з Польщі, і у чоловіка, дружина якого перебувала в Італії. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Житомирську і Чернівецьку облдержадміністрації.

Як повідомив голова Житомирської ОДА Віталій Бунечко, коронавірус був виявлений у 71-річної мешканки Радомишльського району. Вона повернулася в Україну з Польщі 1 березня.

"Пацієнтку доставили в інфекційне відділення в Радомишлі. Всі особи, які з нею контактували, встановлюються. Всі близькі люди усвідомлюють цю ситуацію і знаходяться під контролем лікарів в обсервації у власному будинку. Зараз симптомів у рідних хворий не виявлено", - зазначив він.

Також Бунечко заявив, що з 12 березня в Радомишлі оголошена надзвичайна ситуація природного характеру, яка несе локальний характер. Зокрема, закриті всі розважальні заклади та установи освіти.

У Чернівецькій ОДА повідомили, що новий випадок коронавірусу зафіксували у чоловіка, дружина якого перебувала в Італії протягом останніх 14 днів.

"Пацієнт госпіталізований ще 10 березня, йому надається симптоматичне лікування, відбувається робота з контактами", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 12 березня в Україні підтвердили два нових випадки зараження коронавірусом. Таким чином кількість інфікованих COVID19 зросла до трьох осіб.

Зазначимо, з 12 березня в Україні вводиться карантин через коронавірус. Згідно з рішенням Кабміну, до 3 квітня в Україні будуть закриті всі школи, дитсадки, вузи. Також на три тижні по всій країні закриють кінотеатри, ТЦ і заборонять проведення масових заходів за участі більше 200 осіб (у Києві - понад 60).