Новые случаи коронавируса в Украине: появились подробности

В Украине новые случаи коронавируса зафиксировали у женщины, которая накануне вернулась из Польши, и у мужчины, жена которого находилась в Италии. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Житомирскую и Черновицкую облгосадминистрации.

Как сообщил глава Житомирской ОГА Виталий Бунечко, коронавирус был обнаружен у 71-летней жительницы Радомышльского района. Она вернулась в Украину из Польши 1 марта.

"Пациентку доставили в инфекционное отделение в Радомышле. Все лица, которые с ней контактировали, устанавливаются. Все близкие люди осознают эту ситуацию и находятся под контролем врачей в обсервации в собственном доме. Сейчас симптомов у родных больной не выявлено", - отметил он.

Также Бунечко заявил, что с 12 марта в Радомышле объявлена чрезвычайная ситуация природного характера, которая несет локальный характер. В частности, закрыты все развлекательные заведения и учреждения образования.

В Черновицкой ОГА сообщили, что новый случай коронавируса зафиксировали у мужчины, жена которого находилась в Италии на протяжении последних 14 дней.

"Пациент госпитализирован еще 10 марта, ему предоставляется симптоматическое лечение, происходит работа с контактами", - говорится в сообщении.

Напомним, 12 марта в Украине подтвердили два новых случая заражения коронавирусом. Таким образом количество инфицированных COVID19 выросло до трех человек.

Отметим, с 12 марта в Украине вводится карантин из-за коронавируса. Согласно решению Кабмина, до 3 апреля в Украине будут закрыты все школы, детсады, вузы. Также на три недели по всей стране закроют кинотеатры, ТЦ и запретят проведение массовых мероприятий при участии более 200 человек (в Киеве - более 60).