Нові санкції? Зеленський провів засідання РНБО у Харкові: перші подробиці

Президент України Володимир Зеленський провів у Харкові виїзне засідання Ради національної безпеки і оборони України. Очікувалося, що на засідання будуть обговорювати питання безпеки, а також розглянуть введення нових санкцій.
РБК-Україна розповідає про перші подробиці засідання РНБО.
Які питання планували розглянути:
російська блокада Чорного та Азовського морів;
створення територіальної оборони;
регіональна політика;
державні фінанси.
Також, за даними джерела РБК-Україна, на сьогоднішньому засіданні у Харкові планувалося розглянути питання санкцій проти телеканалу "НАШ", який належить колишньому нардепу Євгену Мураєву. Британська розвідка нещодавно звинуватила Мураєва у зв'язках з РФ, проте проти самого нардепа санкцій поки не планують.
Що розглядали на засіданні РНБО
Як розповів секретар РНБО Олексій Данілов, на засіданні:
заслухали главу Державної прикордонної служби та командувача ВМС України щодо російської блокади в Чорному та Азовському морях;
обговорили міжнародну допомогу Україні;
доручили збільшити чисельність територіальної оборони до 2 млн осіб;
ввели санкції проти телеканалу "НАШ" та компанії, яка ретранслює російські канали на територію України;
евакуація секретних документів з Києва на тлі загрози нападу РФ не проводиться;
наступне засідання РНБО пройде теж не в Києві;
в України є доступ до всіх портів, як на Чорному та і на Азовському морі;
Україна готова до того, що Білорусь може припинити постачання пального, та має інші шляхи поставок.