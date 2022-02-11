Новые санкции? Зеленский провел заседание СНБО в Харькове: первые подробности

Президент Украины Владимир Зеленский провел в Харькове выездное заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины. Ожидалось, что на заседание будут обсуждать вопросы безопасности, а также рассмотрят введение новых санкций.
РБК-Украина рассказывает о первых подробностях заседания СНБО.
Какие вопросы планировали рассмотреть:
российская блокада Черного и Азовского морей;
создание территориальной обороны;
региональная политика;
государственные финансы.
Также, по данным источника РБК-Украина, на сегодняшнем заседании в Харькове планировалось рассмотреть вопрос санкций против телеканала "НАШ", который принадлежит бывшему нардепу Евгению Мураеву. Британская разведка недавно обвинила Мураева в связях с РФ, однако против самого нардепа санкций пока не планируют.
Что рассматривали на заседании СНБО
Как рассказал секретарь СНБО Алексей Данилов, на заседании:
заслушали главу Государственной пограничной службы и командующего ВМС Украины по российской блокаде в Черном и Азовском морях;
обсудили международную помощь Украине;
поручили увеличить численность территориальной обороны до 2 млн человек;
ввели санкции против телеканал "НАШ" и компании, которая ретранслирует российские каналы на территорию Украины;
эвакуация секретных документов из Киева на фоне угрозы нападения РФ не проводится;
следующее заседание СНБО пройдет тоже не в Киеве;
у Украины есть доступ ко всем портам, как на Черном, так и на Азовском море;
Украина готова к тому, что Беларусь может прекратить поставки топлива, и имеет другие пути поставок.