Нові санкції, витрати на оборону та реєстр олігархів: підсумки засідання РНБО

Рада національної безпеки і оборони України провела у п'ятницю, 17 вересня, чергове засідання. На порядку денному були нові санкції, питання витрат на оборону та закон про олігархів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг секретаря РНБО Олексія Данілова.
РНБО на засіданні ухвалила пакет санкцій проти організаторів, агітаторів та спостерігачів на виборах до російської Держдуми, які проводяться на окупованих територіях України. Як зазначив Данілов, санкційний список буде розширюватися.
Хто вже потрапив під санкції:
Проти цих осіб буде застосовано весь пакет санкцій - 12 обмежень. Санкції введе в дію президент України своїм указом найближчим часом.
Під санкції можуть потрапити й іноземці, які будуть брати участь у російських виборах в окупованому Криму та ОРДЛО. РНБО знає про таких громадян Франції, Венесуели та Сербії.
Під нові санкції РНБО також потрапили 7 співробітників Федеральної служби безпеки Росії. За словами Данілова, вони мали безпосереднє відношення до отруєння російського опозиціонера Олексія Навального.
На засіданні РНБО також обговорили збільшення витрат на оборону в державному бюджеті на 2022 рік. У бюджеті на наступний рік заклали на оборону 5,95% від ВВП країни, тобто 319,4 млрд гривень.
Куди витратять ці кошти:
РНБО завершила роботу над системою моніторингу олігархів в Україні. Ця система потрібна для функціонування закону про деолігархізацію.