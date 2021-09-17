Нові санкції, витрати на оборону та реєстр олігархів: підсумки засідання РНБО

Санкції за вибори в Держдуму РФ

РНБО на засіданні ухвалила пакет санкцій проти організаторів, агітаторів та спостерігачів на виборах до російської Держдуми, які проводяться на окупованих територіях України. Як зазначив Данілов, санкційний список буде розширюватися.

Хто вже потрапив під санкції:

53 члени територіальних виборчкомів;

33 кандидати в депутати Держдуми РФ.

Проти цих осіб буде застосовано весь пакет санкцій - 12 обмежень. Санкції введе в дію президент України своїм указом найближчим часом.

Під санкції можуть потрапити й іноземці, які будуть брати участь у російських виборах в окупованому Криму та ОРДЛО. РНБО знає про таких громадян Франції, Венесуели та Сербії.

Санкції проти отруювачів Навального

Під нові санкції РНБО також потрапили 7 співробітників Федеральної служби безпеки Росії. За словами Данілова, вони мали безпосереднє відношення до отруєння російського опозиціонера Олексія Навального.

Витрати на оборону у 2022 році

На засіданні РНБО також обговорили збільшення витрат на оборону в державному бюджеті на 2022 рік. У бюджеті на наступний рік заклали на оборону 5,95% від ВВП країни, тобто 319,4 млрд гривень.

Куди витратять ці кошти:

збільшення грошового забезпечення військовим;

закриття питання з житлом для ветеранів;

фінансування українських ракетних програм та іншого новітнього озброєння;

розвиток Військово-морських сил України.

Система моніторингу олігархів

РНБО завершила роботу над системою моніторингу олігархів в Україні. Ця система потрібна для функціонування закону про деолігархізацію.