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В Україну прибула делегація сенаторів США

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Україна, Вівторок 01 червня 2021 19:01
В Україну прибула делегація сенаторів США Фото: в Україну прибула делегація сенаторів США (GettyImages)
Автор: Андрій Василюк

В Україну прибула представницька делегація американських сенаторів у складі Джін Шахін (Демпартія), Роберта Портмана (Республіканська партія) та Крістофера Мерфі (Демпартія). Сенатори США обговорять зміцнення України на тлі російської агресії.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив заступник голови МЗС Євген Єнін.

"Щойно представницька делегація американських сенаторів у складі Джін Шахін (Демпартія), Роберта Портмана (Республіканська партія) та Крістофера Мерфі (Демпартія) прибула з візитом в Україну! Завтра говоритимемо про те, як разом зробити Україну сильнішою!!!", - йдеться в повідомленні.

28 травня американський сенатор Джин Шахін анонсувала робоче турне країнами Східної Європи, яке здійснить двопартійна делегація Конгресу США під її головуванням. Делегація відвідає Україну, Литву та Грузію, щоб підтвердити прихильність США своїм партнерам.

Як розповіли в посольстві, перебуваючи в Україні, американські сенатори будуть заохочувати продовження реформ, спрямованих на зміцнення демократії, та висловлювати солідарність з Україною на тлі російської агресії.

Американський сенатор також наголосила, що США підтримують Україну та Грузію у їх прагненні реалізувати свої євроатлантичні амбіції.

Нагадаємо, 27 травня український посол Оксана Маркарова обговорила з американськими конгресменами протистояння російському газопроводу "Північний потік-2".

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