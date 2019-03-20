Ще три країни підтримали нові санкції ЄС проти Росії

Фото: Федеріка Могерині (flickr.com eeas)

Санкції підтримали, окрім України, Чорногорія, Албанія та Норвегія

Чорногорія, Албанія, Норвегія та Україна підтримали введення ЄС санкцій проти РФ. Про це заявила високий представник ЄС Федеріка Могерині, йдеться на сайті Європейської Ради.

Як зазначається, 15 березня Рада ЄС оприлюднила рішення щодо включення до санкційного списку ще вісьмох росіян через атаку на українські кораблі в Керченській протоці.

"21 січня 2019 року Рада ухвалила рішення (CFSP) 2019/95[1], яке доповнює рішення 2014/145/CFSP. Це рішення доповнює перелік персон, установ та організацій, які є суб’єктом обмежувальних заходів, визначених в додатку до рішення 2014/145/CFSP.

Нагадаємо, сьогодні Петро Порошенко підписав указ про введення санкцій проти РФ. Мова йде про 294 юридичних та 848 фізичних осіб. Разом з тим, санкції застосовано до керівників Ради Федерації Федеральних зборів РФ та депутатів Державної Думи РФ.

Як повідомляло РБК-Україна, опублікованому Конгресом Сполучених Штатів оновленому проекті, що передбачає санкції проти Росії, сенатори запропонували ввести санкції проти співробітників ФСБ РФ. У документі йдеться, що санкції повинні бути введені проти не менш ніж 24 високопоставлених співробітників ФСБ через напад в Керченській протоці на українське судно і захоплення українських моряків.