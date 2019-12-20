Нові пункти пропуску на Донбасі ТКГ має узгодити протягом місяця, - Боднар

Фото: Василь Боднар (carpathia.gov.ua)

Відповідну інформацію повідомив заступник міністра закордонних справ

Нові пункти пропуску через лінію розмежування на Донбасі Тристороння контактна група має узгодити протягом місяця. Про це заявив заступник міністра закордонних справ Василь Боднар, передає кореспондент РБК-Україна.

Відповідну інформацію замглави МЗС повідомив у ході години запитань до уряду у парламенті.

"Передбачається, що в рамках Тристоронньої контактної групи в 30-денний термін буде досягнуто домовленість про нові пункти пропуску через лінію розмежування", - заявив Боднар.

Нагадаємо, представник України в політичній підгрупі ТКГ Олексій Резніков заявив, що під час засідання підгруп Тристоронньої контактної групи в Мінську між сторонами не було протиріч щодо необхідності в розведенні сил і засобів на Донбасі. Він зазначив, що між сторонами тривають дискусії з приводу механізму верифікації та моніторингу розведення.

Як писало РБК-Україна, представник України з гуманітарних питань в ТКГ Валерія Лутковська назвала винних у зриві переговорів з обміну полонених між Києвом і окупованих Донбасом. За її словами, 18 грудня сторони узгодили велику кількість нюансів щодо обміну, але в останній момент представники бойовиків "ЛНР" все зруйнували.