Новые пункты пропуска на Донбассе ТКГ должна согласовать в течение месяца, - Боднар

Фото: Василий Боднар (carpathia.gov.ua)

Соответствующую информацию сообщил заместитель министра иностранных дел

Новые пункты пропуска через линию разграничения на Донбассе Трехсторонняя контактная группа должна согласовать в течение месяца. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Василий Боднар, передает корреспондент РБК-Украина.

Соответствующую информацию замглавы МИД сообщил в ходе часа вопросов к правительству в парламенте.

"Предусматривается, что в рамках Трехсторонней контактной группы в 30-дневный срок будет достигнута договоренность о новых пунктах пропуска через линию разграничения", - заявил Боднар.

Напомним, представитель Украины в политической подгруппе ТКГ Алексей Резников заявил, что во время заседания подгрупп Трехсторонней контактной группы в Минске между сторонами не было противоречий по поводу необходимости в разведении сил и средств на Донбассе. Он отметил, что между сторонами идут дискуссии по поводу механизма верификации и мониторинга разведения.

Как писало РБК-Украина, представитель Украины по гуманитарным вопросам в ТКГ Валерия Лутковская назвала виновных в срыве переговоров по обмену пленных между Киевом и оккупированным Донбассом. По ее словам, 18 декабря стороны согласовали большое количество нюансов касательно обмена, но в последний момент представители боевиков "ЛНР" все разрушили.