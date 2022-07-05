Нові правила пересування Україною для військовозобов'язаних: Залужний назвав деталі

Військовозобов'язані українці повинні будуть брати дозвіл для виїзду зі свого району або області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного .

"Нагадую, йде війна. Ви потрібні своїй державі. Всі, хто досі не стоїть або не відновився на військовому обліку, повинні це зробити. Ті, хто планує виїзд за межі своїх районів і областей, повинні взяти дозвіл в ТЦК (територіальний центр комплектування - ред.)", - написав Залужний.

При цьому він зазначив, що військове керівництво не давало вказівок щодо перешкоджання переміщенню українців найближчими днями.