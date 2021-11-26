У прокуратурі розповіли подробиці смертельної ДТП під Харковом

Стали відомі подробиці смертельної ДТП під Харковом , в результаті якої загинуло три людини та п'ятеро були травмовані. Як відомо, там увечері 25 листопада на Окружній дорозі зіткнулися 2 фури та 3 легкових автомобіля.

За його словами, ДТП сталася близько 17:30 години 25 листопада.

"За попередньою інформацією з камер відеоспостереження та показань свідків, водій вантажівки МАН проїхав на червоний знак світлофора та зіткнувся на перехресті з автомобілем Шевроле, після чого частина причепа відлетіла на інший вантажний автомобіль, а сама вантажівка МАН перекинулася на лівий бік на авто таксі з трьома особами всередині", - розповів Чубенко.

В таксі були водій 49 років та два пасажири - дівчинка трьох років, та її бабуся, якій було 49 років. Всі вони загинули на місці. Крім того, п'ятеро травмованих осіб було доставлено до лікарні. Їх стан здоров'я зараз стабільний.

У прокуратурі уточнили, що вантажівка МАН перевозила відходи соняшника. Назустріч їм їхав водій Сузукі, який врізався вже у перекинуті відходи соняшника на дорозі.

"Водія вантажівки МАН затримано, він має тілесні ушкодження, його життю нічого не загрожує", - уточнює Чубенко.

За словами Чубенко, після огляду лікарями водій МАН буде проходити перевірку на стан наркотичного та алкогольного сп‘яніння, йому повідомлять про підозру.

"Завтра водію МАН буде повідомлено про підозру, після чого прокурори будуть направляти клопотання про обрання запобіжного заходу до суду. Прокуратура буде просити водію тримання під вартою", - розповідають РБК-Україна у Харківській обласній прокуратурі.

Відомості про ДТП внесено в ЄРДР за частиною 3 статті 286 ККУ за порушення правил ПДД, що спричинило загибель декількох осіб. Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі.