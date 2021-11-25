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На в'їзді в Харків сталася смертельна ДТП. Одна з вантажівок розчавила легковий автомобіль

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Четвер 25 листопада 2021 20:50
На в'їзді в Харків сталася смертельна ДТП. Одна з вантажівок розчавила легковий автомобіль Фото: в Харківській області сталася масштабна ДТП (facebook.com/police.kharkov)
Автор: Сергій Пишкін

На в'їзді в Харків сталася масштабна ДТП за участі двох вантажівок й трьох легкових автомобілів. Поліція з'ясовує обставини.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу поліції Харківської області.

Повідомлення про аварію надійшло о 18:25.

За попередніми даними в ДТП потрапили три легкових автомобілі й дві вантажівки, одна з яких розчавила таксі.

Фото: в Харківській області сталося масштабне ДТП (facebook.com/police.kharkov)

Є загиблі, однак їх кількість поки що невідома.

"На місці працюють співробітники слідчо-оперативної групи та рятувальники", - пише пресслужба.

Нагадаємо, що РБК-Україна повідомляло про те, що сьогодні в Харківській області пасажирський автобус з’їхав у кювет.

Ввечері 11 листопада в Харкові на пішохідному переході автомобіль збив двох підлітків. Попри те, що один з них потрапив під колеса - водій продовжив рух.

Також 26 листопада в тому ж місті підліток на Infiniti влаштував смертельну ДТП.

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ДТП Харків
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На в'їзді в Харків сталася смертельна ДТП. Одна з вантажівок розчавила легковий автомобіль
На в'їзді в Харків сталася смертельна ДТП. Одна з вантажівок розчавила легковий автомобіль
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