На в'їзді в Харків сталася смертельна ДТП. Одна з вантажівок розчавила легковий автомобіль

На в'їзді в Харків сталася масштабна ДТП за участі двох вантажівок й трьох легкових автомобілів. Поліція з'ясовує обставини.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу поліції Харківської області.

Повідомлення про аварію надійшло о 18:25. За попередніми даними в ДТП потрапили три легкових автомобілі й дві вантажівки, одна з яких розчавила таксі. Фото: в Харківській області сталося масштабне ДТП (facebook.com/police.kharkov) Є загиблі, однак їх кількість поки що невідома. "На місці працюють співробітники слідчо-оперативної групи та рятувальники", - пише пресслужба.