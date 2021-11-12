ru ua
Пт, 12 листопада News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн

УЗ змінює назву станції "Татарів" і збільшує кількість поїздів до гірськолижного курорту

Новость на русском →
Київ, П'ятниця 12 листопада 2021 09:58
УЗ змінює назву станції "Татарів" і збільшує кількість поїздів до гірськолижного курорту Фото: УЗ збільшила кількість поїздів до гірськолижного курорту (facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Автор: Анастасія Рокитна

"Укрзалізниця" збільшує кількість поїздів до гірськолижного курорту та ініціює процедуру перейменування станції Татарів. Цю станцію перейменують на Татарів-Буковель.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу УЗ.

Зміна пов'язана з тим, як повідомили в УЗ, що станція є географічно найближчою - 15 км або від 20 хвилин у дорозі - до популярного серед туристів урочища Буковель та однойменного лижного курорту.

Крім того, відповідно до нового графіка руху поїздів, через станцію прямуватимуть сім поїздів:

  • №5/6 Маріуполь - Рахів;
  • №15/16 Харків - Рахів;
  • №55/56 Київ - Рахів;
  • №95/96 Київ - Рахів;
  • №25/26 Одеса - Рахів;
  • №125/126 Миколаїв - Рахів;
  • №130/129 Кременчук - Ворохта (з групою причіпних вагонів Полтава - Ворохта).
Читайте РБК-Україна в Google News
Укрзалізниця
NEWS
Таксі, автобуси та вантажівки. В Україні почали перевіряти безпеку транспорту
Таксі, автобуси та вантажівки. В Україні почали перевіряти безпеку транспорту
DAILY
"Ковідна амністія". Як власникам підробних COVID-сертифікатів отримати щеплення
Дмитро Левицькийредактор стрічки новин "Ковідна амністія". Як власникам підробних COVID-сертифікатів отримати щеплення