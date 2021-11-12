УЗ змінює назву станції "Татарів" і збільшує кількість поїздів до гірськолижного курорту

"Укрзалізниця" збільшує кількість поїздів до гірськолижного курорту та ініціює процедуру перейменування станції Татарів. Цю станцію перейменують на Татарів-Буковель.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на прес-службу УЗ .

Зміна пов'язана з тим, як повідомили в УЗ, що станція є географічно найближчою - 15 км або від 20 хвилин у дорозі - до популярного серед туристів урочища Буковель та однойменного лижного курорту.

Крім того, відповідно до нового графіка руху поїздів, через станцію прямуватимуть сім поїздів: