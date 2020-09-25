Нові карантинні зони і зміни в рейтингу партій: новини за 24 вересня

Колаж РБК-Україна

Україна розділили на нові зони карантину, соціологи розповіли, як змінився рейтинг партій, в Ізраїлі вводять жорсткий "локдаун". Детальніше про те, що сталося в четвер, 24 вересня, - в матеріалі РБК-Україна

В Україні оновили карантинні зони: що змінилося

Державна і регіональна комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій прийняла рішення щодо поділу України на нові зони карантину. Нове карантинний зонування набуде чинності 28 вересня.

Згідно з новим карантинним зонуванням, так звана "червона зона" в Україні скоротилася до двох міст. При цьому до неї повернувся Тернопіль.

Візит Зеленського до Білорусі скасовано, - посол

Запланований на жовтень візит президента України Володимира Зеленського до Білорусі скасовано. Як і проведення Форуму регіонів обох країн в Гродно. Про це повідомив посол Білорусі в Україні Ігор Сокол.

"Буквально днями українська сторона звернулася до нас з ініціативою перенести Форум на 2021 рік. Фактично перекреслено спільну підготовчу роботу... Раз керівництво України поставило відносини "на паузу", отже, продовжимо спілкуватися з областями, містами, сільськими радами, бізнесом", - додав Сокіл.

Рейтинг партій: за кого українці проголосують на місцевих виборах

Результати агрегованого рейтингу партій свідчать, що на місцевих виборах 25 жовтня найбільше голосів отримають чотири парламентські партії. Однак за останній тиждень в сукупності вони втратили ще майже 1,5%. Про це свідчать дані опитування Соціологічної групи "Рейтинг".

За даними опитування партію "Слуга народу" 15,6% підтримують тих, хто визначився і має намір прийти на вибори, "Опозиційна платформа - За життя" 11 5%, "Європейська солідарність" - 11,0%, "Батьківщина" - 8,0% і "За майбутнє" - 5,9%.

У лікарні помер військовий, якого у червні поранив снайпер

Вночі 24 вересня у лікарні помер український військовослужбовець Костянтин Оверко. Морпіха 20 червня поранив ворожий снайпер в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі.

Військовий три місяці боровся за життя та переніс понад 30 складних операцій.

Путіна номінували на Нобелівську премію

Президента Росії Володимира Путіна номінували на Нобелівську премію. Заявку відправив письменник, головний редактор газети "Президент" і академік Сергій Комков. На те, що Путін опинився у списку номінантів на премію миру, відреагували в Кремлі.

Як повідомляють російські ЗМІ, заявка була відправлена в Осло ще 10 вересня. За що саме Сергій Комков пропонує номінувати Путіна – невідомо.

Ізраїль вводить повний карантин на два тижні

В Ізраїлі з 25 вересня вводиться повний карантин на два тижні. Жорсткий "локдаун" вводиться для боротьби з другою хвилею коронавірусу. Про це заявив прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху, передає Deutsche Welle.

Після завершення жорсткого "локдауна" карантин буде продовжено ще на два тижні. Проте в ізраїльському уряді не виключають продовження жорстких обмежень.

Названий український фільм-претендент на "Оскар": у ньому жодного професійного актора

Премію "Оскар" у 2021 році може представити драма Валентина Васяновича "Атлантида". Картина побореться за звання "Найкращого міжнародного художнього фільму".

Фільм про окупований Донбас вибрав Український оскарівський комітет. Спочатку він боротиметься за потрапляння у лонг-лист, а потім і в шорт-лист премії. Про те, чи вдалося "Атлантиді" пройти ці етапи, стане відомо 15 березня 2021-го, а сама церемонія нагородження має відбутися 25 квітня наступного року.

Синоптик розповів українцям, якою буде зима: снігу не чекайте

Українцям варто приготуватися до аномальної зими. Температура повітря буде комфортною, а снігу майже не буде. Але замість нього можуть лити дощі. Такий прогноз озвучила синоптик Тетяна Адаменко. За словами експерта, це не найгірший сценарій, бо зараз наша країна страждає від посухи.

Як повідомляють метеорологи, сезон зими в Україні може скоротитися, але варто очікувати і крижаних дощів. Сніг українців порадує в ніч перед Новим роком, 31 грудня. Але цей прогноз ще буде уточнюватися.