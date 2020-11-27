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Нові договори і механізм тарифів на компослуги: Раді рекомендують схвалити закон

Україна, П'ятниця 27 листопада 2020 17:21
Нові договори і механізм тарифів на компослуги: Раді рекомендують схвалити закон
Фото: Верховна рада (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

Комітет з питань енергетики та житлово-комунальних послуг рекомендує Верховній раді схвалити закон про новий механізм тарифів на комунальні послуги. Комітет затвердив додаткові правки до відповідного законопроекту №2458.

Про це повідомляє інформаційне управління Апарату Ради.

Ухвалені правки пропонують врегулювати повернення споживачам коштів, закладених у тарифах постачальника на встановлення лічильників, у разі самостійного встановлення ними лічильників тепла.

"Це стимулює людей, щоб вони самостійно встановлювали лічильники. Вони двічі платити не будуть", - вказано у повідомленні.

Крім того, пропонується запровадити диференційовану оплату за воду і за тепло, залежно від того, хто несе витрати з обслуговування лічильника. Ще одна група правок спрямована на захист споживачів від додаткових вимог з боку постачальника-монополіста.

"Члени комітету прийняли рішення рекомендувати Верховній раді прийняти законопроект у другому читанні та в цілому з урахуванням запропонованих правок", - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, у липні Рада не змогла схвалити в другому читанні законопроект №2458, основні положення якого стосуються механізму встановлення тарифів на комунальні послуги.

Як писало РБК-Україна, цей закон у першому читанні парламент схвалив 20 травня.

Також повідомлялося, що в Україні боржникам по оплаті ЖКП можуть обмежити право виїзду за кордон.

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