Зеленський провів нараду щодо реформи держуправління. Хоче поглибити децентралізацію

Президент Володимир Зеленський сьогодні провів нараду з представниками уряду та парламенту щодо реформування державного управління та розвитку регіонів. Кабмін та Рада представили главі держави стратегії, які вони розробили.

Як заявив на нараді Зеленський, в Україні потрібно побудувати "професійну й доброчесну державну службу", адже тільки тоді країна буде успішною.

"Громадянин має довіряти державі - тільки тоді Україна буде успішною. А для цього ми маємо побудувати професійну й доброчесну державну службу, яка працює в інтересах громадян. Ми маємо забезпечити повну відкритість влади та ефективно використовувати ресурси", - сказав він.

Також на нараді обговорили якісні публічні послуги, а також ефективне управління регіонами та ефективне місцеве самоврядування, цифровізацію та інші питання. Зеленський також наголосив на необхідності поглиблення децентралізації.

"Поглиблення децентралізації підніме благоустрій у регіонах і дасть шанс працевлаштування на місцях", - пояснив президент.