Ліквідація податкової міліції та земельна реформа. Чим займеться ВР у найближчі місяці

Фото: Верховна рада (Віталій Носач/РБК-Україна)

У найближчі місяці Верховна рада планує зайнятися "домашньою роботою", яка залишилася з минулого року. Йдеться про земельну реформу і ліквідацію податкової міліції.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Кадри, облгази і МВФ: чим займеться Рада в новому політичному сезоні".

"Це законопроект №2194 про передачу землі громадам, який у грудні ми направили на повторне друге читання. Це законопроект про старост (№4535), який, швидше за все, буде прийнятий на початку року", - розповів перший заступник фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко.

За його словами, також потрібно прийняти законопроект про зміну формату роботи місцевих держадміністрацій № 4298, щоб вони більше допомагали місцевому самоврядуванню.

"Найближчим часом парламент, ймовірно, приступить до другого читання законопроекту про Бюро економічної безпеки (№ 3087-д). Новий правоохоронний орган - БЕБ - буде виявляти фінансові злочини і, по суті, повинен перебрати функції податкової міліції", - йдеться у статті.

Рада також незабаром планує взятися і за законопроект про реформу Служби безпеки України №3196-д.

"Ці два питання пов'язані, тому що, згідно з нашими президентською і партійною програмами, ми хочемо забрати економічні функції у СБУ, щоб вона займалася розвідкою і контррозвідкою. А все, що стосується розслідувань щодо бізнесу і суб'єктів господарювання, передати новому органу - Бюро економічної безпеки", - пояснила заступник голови фракції СН Євгенія Кравчук.

Корнієнко зазначив, що ще один блок законів стосується ряду структурних маяків у рамках співпраці з МВФ.

"Мова йде про посилення відповідальності за декларування недостовірної інформації: тобто впровадження позбавлення волі, а не обмеження. І друге - це вирішення питання Національного антикорупційного бюро. Є кілька варіантів і кілька законів, спрямованих на це", - сказав парламентарій.

Що ж стосується роботи Конституційного суду України, депутати планують прийняти документ №4319 авторства представників парламенту і президента в КСУ Ольги Совгирі і Федора Веніславського. Ним пропонується регулювати процедуру роботи КСУ окремим законом, а не його внутрішнім регламентом.

Зазначено, що в грудні економічний комітет рекомендував Раді розглянути у другому читанні законопроект про локалізацію №3739. Він передбачає, що при держзакупівлях буде віддаватися перевага продукції з високою часткою українського виробництва.

"Навколо цього законопроекту, звичайно, було багато дискусій, які ми, ймовірно, продовжимо в залі. Але наша фракція налаштована на те, щоб прийняти його в другому читанні й дати на десять років особливі умови нашим виробникам", - заявила Кравчук.

Нагадаємо, одним з перших в новому році Верховна рада розглядатиме закон про референдум. Також серед пріоритетів законопроекти про державну та парламентську служби і регулювання обласних газів.

Як писало РБК-Україна, спікер Ради Дмитро Разумков анонсував, що незабаром парламент розгляне посилення відповідальності за кнопкодавство.