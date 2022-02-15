Нову кібератаку в Україні локалізують. Банки вже запрацювали

"Станом на 19:30 роботу банківських веб-ресурсів відновлено. Робоча група з фахівців основних суб'єктів національної системи кібербезпеки вживає всіх необхідних заходів для локалізації та протидії кібератаці", - йдеться в повідомленні.

У прес-службі Ощадбанку повідомили, що банк відновив роботу своїх сервісів.

"Ощадбанк відновив роботу своїх сервісів. Клієнтам доступні сайт, мобільний додаток, банкоматна та термінальна мережа", - йдеться у повідомленні.

При цьому в банку додали, що служби банку працюють у посиленому режимі для забезпечення якісного обслуговування клієнтів та запобігання можливим атакам у майбутньому.