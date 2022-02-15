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Новую кибератаку в Украине локализуют. Банки уже заработали

Автор: Валерия Полищук

В Украине работа банковских веб-ресурсов была возобновлена. Специалисты принимают меры для локализации и противодействию кибератакам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Госслужбы спецсвязи и защиты информации Украины.

"По состоянию на 19:30 работа банковских веб-ресурсов возобновлена. Рабочая группа из специалистов основных субъектов национальной системы кибербезопасности принимает все необходимые меры для локализации и противодействия кибератаке", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о проблемах с работой банкоматов, терминалов и POS-терминалов "Ощадбанка".

РБК-Украина собрало все, что известно об этом сбое на данный момент.

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