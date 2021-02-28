У Новій Зеландії знову вводять карантин після нового випадку COVID-19

Семиденна ізоляція Окленда з населенням майже 2 мільйони осіб, оголошена пізно в суботу прем'єр-міністром Джасиндой Ардерна, була викликана новим випадком коронавірусу. Інфікована людина протягом тижня не був ізольований.

"Більш ніж імовірно, що в спільноті будуть нові випадки", - сказав Ардерна.

Проте в неділю, 28 лютого, в Окленді не було зареєстровано нових випадків коронавірусу.