У Новій Зеландії знову вводять карантин після нового випадку COVID-19

У Новій Зеландії вдруге за місяць вводять карантин у найбільшому місті Окленді. Карантин буде діяти з 28 лютого до 6 березня.
Про це повідомляє Reuters.
Семиденна ізоляція Окленда з населенням майже 2 мільйони осіб, оголошена пізно в суботу прем'єр-міністром Джасиндой Ардерна, була викликана новим випадком коронавірусу. Інфікована людина протягом тижня не був ізольований.
"Більш ніж імовірно, що в спільноті будуть нові випадки", - сказав Ардерна.
Проте в неділю, 28 лютого, в Окленді не було зареєстровано нових випадків коронавірусу.
Нагадаємо, 15 лютого в Окленді також ввели карантин через нових випадків коронавірусу. Тоді в місті виявили три випадки COVID-19 невідомого походження.
Раніше Нової Зеландії вдалося успішно стримувати поширення коронавірусу, хоча його періодично знаходять у прибуваючих з-за кордону мандрівників.