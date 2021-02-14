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У Новій Зеландії введуть карантин після виявлення нових випадків COVID-19

Новость на русском → Окленд, Неділя 14 лютого 2021 09:53
У Новій Зеландії введуть карантин після виявлення нових випадків COVID-19 Фото: люди в масках (freepik)
Автор: РБК-Україна

У Новій Зеландії на три дні введуть карантин у найбільшому місті Окленді. Там виявили три випадки коронавірусу невідомого походження.

Про це повідомляє агентство Associated Press.

В Окленді з понеділка, 15 лютого, встановлять режим ізоляції.

Про нові обмеження оголосила прем'єр-міністр Нової Зеландії Джасінда Ардерна після екстреного засідання Кабінету міністрів.

За її словами, такі заходи необхідні, поки влада не більше дізнаються про осередок захворювання, в тому числі чи не йде в такій ситуації мова про появу в країні нових штамів коронавірусу.

На решті території Нової Зеландії режим ізоляції вводитися не буде, однак обмеження посилять.

Вірус виявили у трьох членів однієї сім'ї в Окленді, однак його джерело поки невідомий. Одна з інфікованих працює в компанії, що поставляє харчування на авіарейси, і влада розслідує, чи не пов'язаний цей факт з зараженнями.

Раніше Нової Зеландії вдалося успішно стримувати поширення коронавірусу, хоча його періодично знаходять у прибуваючих з-за кордону мандрівників.

Нагадаємо, раніше уряд Марокко заборонив доступ літакам і пасажирам з чотирьох країн у зв'язку з виявленням мутованого штаму коронавірусу. Зокрема, Австралії, Бразилії, Ірландії та Нової Зеландії.

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