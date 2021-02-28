В Новой Зеландии вновь вводят карантин после нового случая COVID-19

В Новой Зеландии во второй раз за месяц вводят карантин в самом крупном городе Окленде. Карантин будет действовать с 28 февраля и до 6 марта.
Об этом сообщает Reuters.
Семидневная изоляция Окленда с населением почти 2 миллиона человек, объявленная поздно в субботу премьер-министром Джасиндой Ардерн, была вызвана новым случаем коронавируса. Инфицированный человек в течение недели не был изолирован.
"Более чем вероятно, что в сообществе будут новые случаи", - сказал Ардерн.
Однако в воскресенье, 28 февраля, в Окленде не было зарегистрировано новых случаев коронавируса.
Напомним, 15 февраля в Окленде также ввели карантин из-за новых случаев коронавируса. Тогда в городе выявили три случая COVID-19 неизвестного происхождения.
Ранее Новой Зеландии удалось успешно сдерживать распространение коронавируса, хотя его периодически находят у прибывающих из-за рубежа путешественников.