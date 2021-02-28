В Новой Зеландии вновь вводят карантин после нового случая COVID-19

Семидневная изоляция Окленда с населением почти 2 миллиона человек, объявленная поздно в субботу премьер-министром Джасиндой Ардерн, была вызвана новым случаем коронавируса. Инфицированный человек в течение недели не был изолирован.

"Более чем вероятно, что в сообществе будут новые случаи", - сказал Ардерн.

Однако в воскресенье, 28 февраля, в Окленде не было зарегистрировано новых случаев коронавируса.