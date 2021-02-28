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У Новій Зеландії знову вводять карантин після нового випадку COVID-19

Новость на русском → Окленд, Неділя 28 лютого 2021 11:41
У Новій Зеландії знову вводять карантин після нового випадку COVID-19 Фото: дівчина в масці (freepik)
Автор: РБК-Україна

У Новій Зеландії вдруге за місяць вводять карантин у найбільшому місті Окленді. Карантин буде діяти з 28 лютого до 6 березня.

Про це повідомляє Reuters.

Семиденна ізоляція Окленда з населенням майже 2 мільйони осіб, оголошена пізно в суботу прем'єр-міністром Джасиндой Ардерна, була викликана новим випадком коронавірусу. Інфікована людина протягом тижня не був ізольований.

"Більш ніж імовірно, що в спільноті будуть нові випадки", - сказав Ардерна.

Проте в неділю, 28 лютого, в Окленді не було зареєстровано нових випадків коронавірусу.

Під час семиденної ізоляції жителям міста дозволяється виходити з дому лише для покупок та роботи, в той час, як громадські місця будуть закриті.

В інших містах Нової Зеландії заборонять масові зібрання.

Нагадаємо, 15 лютого в Окленді також ввели карантин через нових випадків коронавірусу. Тоді в місті виявили три випадки COVID-19 невідомого походження.

Раніше Нової Зеландії вдалося успішно стримувати поширення коронавірусу, хоча його періодично знаходять у прибуваючих з-за кордону мандрівників.

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