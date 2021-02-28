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В Новой Зеландии вновь вводят карантин после нового случая COVID-19

Новина українською → Окленд, Воскресенье 28 февраля 2021 11:41
В Новой Зеландии вновь вводят карантин после нового случая COVID-19 Фото: девушка в маске (freepik)
Автор: РБК-Украина

В Новой Зеландии во второй раз за месяц вводят карантин в самом крупном городе Окленде. Карантин будет действовать с 28 февраля и до 6 марта.

Об этом сообщает Reuters.

Семидневная изоляция Окленда с населением почти 2 миллиона человек, объявленная поздно в субботу премьер-министром Джасиндой Ардерн, была вызвана новым случаем коронавируса. Инфицированный человек в течение недели не был изолирован.

"Более чем вероятно, что в сообществе будут новые случаи", - сказал Ардерн.

Однако в воскресенье, 28 февраля, в Окленде не было зарегистрировано новых случаев коронавируса.

Во время семидневной изоляции жителям города позволяется выходить из дома только для покупок и работы, в то время как общественные места будут закрыты.

В других городах Новой Зеландии запретят массовые собрания.

Напомним, 15 февраля в Окленде также ввели карантин из-за новых случаев коронавируса. Тогда в городе выявили три случая COVID-19 неизвестного происхождения.

Ранее Новой Зеландии удалось успешно сдерживать распространение коронавируса, хотя его периодически находят у прибывающих из-за рубежа путешественников.

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