В Новой Зеландии вновь вводят карантин после нового случая COVID-19

В Новой Зеландии во второй раз за месяц вводят карантин в самом крупном городе Окленде. Карантин будет действовать с 28 февраля и до 6 марта.

Семидневная изоляция Окленда с населением почти 2 миллиона человек, объявленная поздно в субботу премьер-министром Джасиндой Ардерн, была вызвана новым случаем коронавируса. Инфицированный человек в течение недели не был изолирован.

"Более чем вероятно, что в сообществе будут новые случаи", - сказал Ардерн.

Однако в воскресенье, 28 февраля, в Окленде не было зарегистрировано новых случаев коронавируса.

Во время семидневной изоляции жителям города позволяется выходить из дома только для покупок и работы, в то время как общественные места будут закрыты.