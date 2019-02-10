У Новій Зеландії через лісову пожежу евакуювали 3 тис. осіб

Це найбільша пожежа в країні за 50 років

В Новой Зеландии из-за лесного пожара, который начался вблизи города Нельсон, эвакуировали более 3 тысяч человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC.

Как сообщается, пожар начался несколько дней назад неподалеку от города Нельсон. В настоящее время огонь приблизился к городу Уэйкфилд. Власти ввели чрезвычайное положение в районах, охваченных пожаром и эвакуировали более 3 тыс. человек.

Отмечается, что сильный ветер, который ожидается сегодня, может способствовать расширению огня на еще большую территорию.

Кроме того, местные СМИ назвали пожар крупнейшим в стране за последние 50 лет.

Напомним, ранее сообщалось, что в Бразилии вблизи Рио-де-Жанейро в результате пожара в тренировочном центре футбольного клуба "Фламенго" погибли не менее 10 человек, еще трое пострадали.

Как писало РБК-Украина, в результате пожара в жилом доме в Париже погибли десять человек. Следствие отрабатывало версию поджога, по подозрению в причастности к пожару задержали женщину. По информации телеканала BFM-TV, она страдала психическими расстройствами.

Ранее на севере Ирака в провинции Киркук в результате пожара погибли четверо детей-беженцев. По данным местных СМИ, они погибли в результате того, что загорелась их палатка в лагере беженцев. Причиной стал обогреватель, который взорвался.