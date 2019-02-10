У Новій Зеландії через лісову пожежу евакуювали 3 тис. осіб

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Це найбільша пожежа в країні за 50 років

У Новій Зеландії через лісову пожежу, яка розпочалася поблизу міста Нельсон, евакуювали понад 3 тисячі людей. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC.

Як повідомляється, пожежа почалася кілька днів тому неподалік від міста Нельсон. Наразі вогонь наблизився до міста Уейкфілд. Влада ввела надзвичайний стан в районах, охоплених пожежею, та евакуювала понад 3 тис. осіб.

Зазначається, що сильний вітер, який очікується сьогодні, може сприяти розширенню вогню на ще більшу територію.

Крім того, місцеві ЗМІ назвали пожежу найбільшою в країні за останні 50 років.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Бразилії поблизу Ріо-де-Жанейро в результаті пожежі в тренувальному центрі футбольного клубу "Фламенго" загинули не менше 10 осіб, ще троє постраждали.

Як писало РБК-Україна, в результаті пожежі в житловому будинку в Парижі загинули десять людей. Слідство відпрацьовувало версію підпалу, за підозрою в причетності до пожежі затримали жінку. За інформацією телеканалу BFM-TV, вона страждала на психічні розлади.

Раніше, на півночі Іраку в провінції Кіркук в результаті пожежі загинуло четверо дітей-біженців. За даними місцевих ЗМІ, вони загинули в результаті того, що загорівся їх намет у таборі біженців. Причиною став нагрівач, який вибухнув.