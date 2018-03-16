Обшуки в "Новій пошті": у ГПУ розповіли подробиці

Генеральний прокурор Юрій Луценко бере під особистий контроль розслідування кримінального провадження за фактами зловживання службовим становищем посадовими особами "Нової пошти" (НП) та інших споріднених підприємств з ознаками кримінальних злочинів, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 212 КК України. Про це повідомила прес-секретар Луценка Лариса Сарган.

Повідомляється, що посадові особи групи споріднених компаній використовували злочинну схему, спрямовану на надання послуг з переведення в готівку безготівкових коштів та мінімізації податкових зобов'язань підприємств-клієнтів шляхом формування фіктивного податкового кредиту з проведенням безтоварних операцій з використанням підроблених документів підприємств з ознаками фіктивності, що призводило до несплати податків в особливо великих розмірах

Сарган повідомила, що наступного тижня генпрокурор заслухає матеріали виробництва в присутності адвокатів представників НП. Якщо доказів порушення законодавства з боку посадових осіб НП не буде отримано, кримінальне провадження буде закрито.

Генеральний прокурор Юрій Луценко бере під особистий контроль розслідування кримінального провадження за фактами... Опубліковано Ларисою Сарган 16 березень 2018 р.

Нагадаємо, сьогодні представники ГПУ провели обшуки в офісах НП в Києві, Полтаві, Харкові та Дніпрі