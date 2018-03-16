Социальные страницы
Курси валют
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

Обшуки в "Новій пошті": у ГПУ розповіли подробиці

НовиниСуспільство    16.03.2018 - 21:52
Фото: "Нова пошта" (facebook.com nova.poshta.official)
Фото: "Нова пошта" (facebook.com nova.poshta.official)

Сьогодні ГПУ провела обшуки в офісах НП в Києві, Полтаві, Харкові та Дніпрі

Генеральний прокурор Юрій Луценко бере під особистий контроль розслідування кримінального провадження за фактами зловживання службовим становищем посадовими особами "Нової пошти" (НП) та інших споріднених підприємств з ознаками кримінальних злочинів, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 212 КК України. Про це повідомила прес-секретар Луценка Лариса Сарган.

Повідомляється, що посадові особи групи споріднених компаній використовували злочинну схему, спрямовану на надання послуг з переведення в готівку безготівкових коштів та мінімізації податкових зобов'язань підприємств-клієнтів шляхом формування фіктивного податкового кредиту з проведенням безтоварних операцій з використанням підроблених документів підприємств з ознаками фіктивності, що призводило до несплати податків в особливо великих розмірах

Сарган повідомила, що наступного тижня генпрокурор заслухає матеріали виробництва в присутності адвокатів представників НП. Якщо доказів порушення законодавства з боку посадових осіб НП не буде отримано, кримінальне провадження буде закрито.

 

Генеральний прокурор Юрій Луценко бере під особистий контроль розслідування кримінального провадження за фактами...

Опубліковано Ларисою Сарган 16 березень 2018 р.

Нагадаємо, сьогодні представники ГПУ провели обшуки в офісах НП в Києві, Полтаві, Харкові та Дніпрі

Нагадуємо, не забудьте обрати свій спосіб читати новини.
Messenger Telegram Chrome
Генпрокуратура проводить обшуки в офісах "Нової пошти" ГПУ завершила досудове розслідування у справі екс-генконсула Грузії в Одесі
Теги: ГПУ, Нова пошта
Супрун пояснила нову модель виклику лікарів додому
Страшне ДТП: у Києві біля заправки дівчина на Hyundai розбилася про Gelandewagen
"Мафію не обдуриш": Портников заявив про нову загрозу для України
Поки медики вибирали косметику: кричущий випадок в онколікарні Миколаєва розлютив українців
On Top