У Новій Каховці вибухи. ЗМІ повідомляють про влучання у базу росіян
В окупованій Новій Каховці Херсонської області пролунали вибухи. Могло були потрапляння у склад техніки та боєприпасів росіян.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві ЗМІ.
Місцеві Telegram-канали публікували фото з Нової Каховки, на якому видно великий стовп диму від "прильоту".
За попередньою інформацією, є влучання у промислову зону міста, а саме - на територію заводу "Сокіл", який окупанти використовують для зберігання своєї техніки і боєприпасів.
Нагадаємо, українські військові звільнили 13 населених пунктів на півдні.
ЗСУ завдали ударів по позиціях росіян у Херсонській області, зокрема по понтонних мостах через Інгулець та Дніпро, що унеможливило їхнє подальше використання.
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