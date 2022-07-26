ua ru
Вт, 26 липня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

У Харківській області знищено російський склад боєприпасів з особовим складом

Новость на русском →
Україна, Вівторок 26 липня 2022 15:17
У Харківській області знищено російський склад боєприпасів з особовим складом Фото: у Харківській області знищено російський склад боєприпасів (wiktionary.org.yumacool)
Автор: Євгеній Прокопенко

На Харківському напрямку знищено польовий склад боєприпасів та особовий склад російських окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Стратегічне командування ЗСУ.

"На Харківському напрямку знищено черговий польовий склад БК і особовий склад. Інформація буде поступово оновлюватись. Поки що чудове відео детонації", - прокоментували в командувнні.

Нагадаємо, днями ЗСУ знищили ще один склад боєприпасів і ПММ в окупованій Кадіївці Луганської області.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Харків Війна в Україні
NEWS
Карта війни на 26 липня: що відбувається зараз на фронтах
Карта війни на 26 липня: що відбувається зараз на фронтах
DAILY
Денис Малюська: Росіяни не готові до перемовин. Вони хочуть, щоби ми здалися
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Денис Малюська: Росіяни не готові до перемовин. Вони хочуть, щоби ми здалися