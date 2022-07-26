У Харківській області знищено російський склад боєприпасів з особовим складом

На Харківському напрямку знищено польовий склад боєприпасів та особовий склад російських окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Стратегічне командування ЗСУ.

"На Харківському напрямку знищено черговий польовий склад БК і особовий склад. Інформація буде поступово оновлюватись. Поки що чудове відео детонації", - прокоментували в командувнні.