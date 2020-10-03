Фото: НАБУ (РБК-Україна)

Національне антикорупційне бюро намагається долучити до вже закритої справи "Роттердам+" виконаний заднім числом висновок експерта про начебто збитки від дії формули.

Про це в коментарях повідомила адвокат сторони захисту Наталія Дригваль.

"Детективи знайшли такого ж безпринципового кишенькового експерта, який надав висновок щодо начебто наявності збитків. Тобто ми маємо у цій справі безпрецедентні приклади штучного створення конспірологічної версії, щодо формули "Роттердам+", - повідомила адвокат.

Дії НАБУ, за словами Дригваль, є грубим порушенням норм кримінально-процесуального кодексу і є всі підстави стверджувати про факти відробки доказів з боку слідства.

"Ті докази, які були покладені в основу підозри, вони були штучно створені і сфабриковані. І наразі ці дії продовжуються намаганням органів досудового розслідування довести цю спотворену теорію в суді", - зазначила адвокат.

Сторона захисту звернулася до Державного бюро розслідувань з заявою про фальсифікацію матеріалів закритої справи "Роттердам+" з боку детективів НАБУ.

Адвокат зазначила, що понад 10 державних і міжнародних експертиз підтвердили економічну і правову обґрунтованість формули "Роттердам+". Жодна з них не підтвердила збитки від дії формули і повністю спростувала підозри детективів.

"Ми вважаємо, що суд буде керуватися виключно законом і надасть належну правову оцінку усім документами", - зазначила адвокат.

Нагадаємо, 24 вересня Вищий антикорупційний суд, розглянувши позов екс-нардепа Чумака, підтвердив законність рішення САП про закриття справи "Роттердам+".

Після цієї заяви в ВАКС проти закриття справи подали Нікопольський завод феросплавів Ігоря Коломойського та "Центр протидії корупції". 25 вересня їх заяви об'єднані в загальне виробництво.

Справа "Роттердам+" була закрита прокуратурою 27 серпня через відсутність достовірних і вичерпних доказів провини підозрюваних.

11 серпня фінальна комплексна експертиза СБУ не підтвердила збитків від дії формули "Роттердам+". До цього також жодна державна експертиза, проведена як за ініціативою НАБУ, так і сторони захисту, не підтвердила завдання збитків.

Як відомо, формула діяла у 2016-2019 роках для визначення ринкової вартості вугілля при розрахунку прогнозної оптової ціни електроенергії, і автоматично припинила дію з 1 липня 2019 з введенням ринку електроенергії. Після цього ціна вугілля та електроенергії для промислових споживачів зросла.