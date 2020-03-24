У Миколаєві п'яні поліцейські влаштували бійку зі стріляниною

Фото: місце стрілянини у Миколаєві (dbr.gov.ua)

В результаті стрілянини постраждав житель Миколаєва

У Миколаєві п'яні співробітники поліції влаштували бійку зі стріляниною, в результаті постраждав житель міста. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державне бюро розслідувань.

Повідомляється, що ввечері 21 березня двоє поліцейських в стані алкогольного сп'яніння вирішили справити нужду біля авто. Власник машини зробив поліцейським зауваження, після чого вони почали нецензурно лаятися.

"У зв'язку з цим громадянин вийшов на вулицю, де конфлікт переріс у бійку, в ході якої один з правоохоронців здійснив у чоловіка три постріли з травматичної зброї. В результаті стрілянини потерпілий отримав кілька вогнепальних поранень і забиття голови", - йдеться в повідомленні.

Процесуальне керівництво розслідуванням здійснює прокуратура Миколаївської області. У разі доведення провини, правоохоронцям загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 7 років.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Запоріжжі п'яний поліцейський розстріляв колегу в робочому кабінеті. При цьому, за даними обласної поліції, керівництво райвідділу намагалося інсценувати спробу суїциду.