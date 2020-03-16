У Києві сталася стрілянина біля супермаркету

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

В результаті стрілянини в Києві затримано двоє людей

У Києві чоловік у нетверезому стані влаштував стрілянину з пістолета на вході в супермаркет. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на видання "Інформатор".

Як повідомляється, затримані двоє людей.

"Прибувши за вказаною адресою, співробітники приватної служби охорони затримали двох передбачуваних порушників у стані сильного алкогольного сп'яніння і передали їх працівникам поліції. Ті, у свою чергу, відразу встановили, кому належить предмет з написом Retay, який схожий на стартовий пістолет, і наділи на чоловіка наручники", - йдеться в повідомленні.

За даними видання, конфлікт виник між родичами. В результаті у затриманого вилучили предмет, який схожий на пістолет, дві гільзи та сім набоїв. Їх відправлять на експертизу.

Нагадаємо, в Узині Київської області невідомий відкрив стрілянину по поліцейським, хулігана затримали.

Раніше в Хмельницькій області влаштували стрілянину по людях, які фіксували забруднення водойми. Після того, як вони зняли відповідне відео і повернулися до свого авто, стався постріл з боку транспортного засобу, який знаходився неподалік.