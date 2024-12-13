В Новосибирске сгорел стратегически важный для РФ склад: подробности

Он сообщил, что сгорел российский склад, который был военным объектом.

Коваленко пояснил, что он принадлежал российской компании, которая обеспечивала деятельность ряда ключевых отраслей, включая энергетическую инфраструктуру и производство взрывозащитного оборудования.

Поражение российских военных объектов

Украина все активнее наносит удары по военным объектам на территории России, что стало важной частью стратегии сдерживания российской агрессии и ослабления ее военных ресурсов.

В этом ключевую роль играет высокоточное оружие, в частности ракеты ATACMS и Storm Shadow, которые обеспечивают точность и эффективность ударов.

США недавно предоставили Украине разрешение использовать американские ракеты для атак по военным объектам на территории России. Это решение является значимым шагом, расширяющим возможности ВСУ в условиях обороны и противодействия агрессору.

Кроме этого, украинские дроны демонстрируют значительную эффективность в нанесении ударов по логистическим объектам России.

Например, в ночь на 11 декабря в Таганроге были атакованы военные объекты. Дроны, способные преодолеть большие расстояния, подтверждают высокий уровень развития украинской оборонной индустрии.

Такие операции подрывают боевой потенциал России и демонстрируют решимость Украины защищать свою территорию.

Западные партнеры продолжают поддерживать Украину, признавая ее право на самозащиту и использование современного вооружения для противодействия агрессору.